В новых iPhone можно отказаться от установки российского софта

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Apple предлагает установить российские программы на свои устройства при первой настройки. Во время процесса можно отказаться от них отказаться.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года. В марте из-за пандемии решено было перенести вступление этой нормы в силу до 2021 года. Он вступил в силу 1 апреля.

После завершения первой настройки iPhone iOS теперь направляет пользователя в специальную коллекцию приложений App Store. Система предлагает установить такие приложения как Яндекс.Браузер или голосовой ассистент Маруся. Пользователь может закрыть окно с установкой, тем самым отказавшись от установки ненужного ему софта. Особенности установка софта, предписанная вступившим с 1 апреля законом, показал портал 9to5mac.

Отмечается, что у производителей Android-смартфонов такой опции нет.

Ранее NEWS.ru писал, что гаджеты с российским ПО могут так и не дойти до розницы. Телефоны, планшеты и другие электронные устройства с предустановленным отечественным софтом должны были попасть на полки российских магазинов 1 апреля 2021 года, но за неделю до обозначенного срока торговля не получила ни единого подобного гаджета. В магазины поступила техника, произведённая до 31 декабря 2020 года, поэтому компании не установили на неё отечественные программы и приложения.

Как сообщалось, при отсутствии телефонов с указанным видом софта торговлю начнут штрафовать с 1 июля 2021 года. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор.