В Apple придумали iPhone с исчезающими кнопками

https://static.news.ru/photo/398e7bc2-a0fd-11eb-bcc1-96000091f725_660.jpg Фото: Sheldona€ Cooper/GLOBAL LOOK PRESS

Смартфон iPhone может навсегда распрощаться с кнопками в их традиционном понимании. Компания Apple разрабатывает модель, которая будет лишена их не только на лицевой части, но и по бокам.

Соответствующую заявку на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США обнаружило издание Appleinsider. Как следует из документа, разработчики предложили заменить кнопки для управления на сенсорные поверхности. Предполагается, что они будут реагировать на касания и проявляться лишь по мере необходимости.

Новую технологию условно назвали исчезающими кнопками.

Необходимость отказа от физических форм управления в компании обосновали тем, что такие кнопки выпирают из устройства и нарушают его целостность. Сейчас, когда устройства стремительно развиваются, они выглядят так же старомодно, как буквенно-цифровая клавиатура на кнопочном телефоне, считают в Apple.

Помимо современного внешнего вида устройства получат и улучшенную функциональность, полагают разработчики.

Пока что главным препятствием остаётся тот фактор, что потенциальному пользователю необходимо как-то объяснить, где именно находится нужная сенсорная кнопка. Основную ставку решено сделать на интуитивность управления.

Ранее стало известно, что iPhone следующего поколения может вновь получить датчик отпечатков пальцев.