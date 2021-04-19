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В Apple придумали iPhone с исчезающими кнопками

13:40, 19 апреля 2021
Фото: Sheldona€ Cooper/GLOBAL LOOK PRESS

Смартфон iPhone может навсегда распрощаться с кнопками в их традиционном понимании. Компания Apple разрабатывает модель, которая будет лишена их не только на лицевой части, но и по бокам.

Соответствующую заявку на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США обнаружило издание Appleinsider. Как следует из документа, разработчики предложили заменить кнопки для управления на сенсорные поверхности. Предполагается, что они будут реагировать на касания и проявляться лишь по мере необходимости.

Новую технологию условно назвали исчезающими кнопками.

Необходимость отказа от физических форм управления в компании обосновали тем, что такие кнопки выпирают из устройства и нарушают его целостность. Сейчас, когда устройства стремительно развиваются, они выглядят так же старомодно, как буквенно-цифровая клавиатура на кнопочном телефоне, считают в Apple.

Помимо современного внешнего вида устройства получат и улучшенную функциональность, полагают разработчики.

Пока что главным препятствием остаётся тот фактор, что потенциальному пользователю необходимо как-то объяснить, где именно находится нужная сенсорная кнопка. Основную ставку решено сделать на интуитивность управления.

Ранее стало известно, что iPhone следующего поколения может вновь получить датчик отпечатков пальцев.

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