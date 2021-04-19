В Apple придумали iPhone с исчезающими кнопками

Смартфон iPhone может навсегда распрощаться с кнопками в их традиционном понимании. Компания Apple разрабатывает модель, которая будет лишена их не только на лицевой части, но и по бокам.
Соответствующую заявку на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США
Новую технологию условно назвали исчезающими кнопками.
Необходимость отказа от физических форм управления в компании обосновали тем, что такие кнопки выпирают из устройства и нарушают его целостность. Сейчас, когда устройства стремительно развиваются, они выглядят так же старомодно, как буквенно-цифровая клавиатура на кнопочном телефоне, считают в Apple.
Помимо современного внешнего вида устройства получат и улучшенную функциональность, полагают разработчики.
Пока что главным препятствием остаётся тот фактор, что потенциальному пользователю необходимо как-то объяснить, где именно находится нужная сенсорная кнопка. Основную ставку решено сделать на интуитивность управления.
Ранее стало известно, что iPhone следующего поколения может вновь получить датчик отпечатков пальцев.