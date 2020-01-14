Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп поддержал ФБР в его конфронтации с Apple. Глава государства призвал компанию разблокировать две модели iPhone, которыми пользовался стрелок, открывший огонь по сослуживцам на базе ВМС США в Пенсаколе.

Мы всё время помогаем Apple в ТОРГОВЛЕ и многих других вопросах, и всё же они отказываются разблокировать телефоны, используемые убийцами, торговцами наркотиками и другими насильственными преступными элементами. Им придётся взять на себя ответственность подойти и помочь нашей великой стране, СЕЙЧАС! — написал Трамп в Twitter.

Ранее ФБР и генеральный прокурор США Уильям Барр потребовали от Apple разблокировать два смартфона, iPhone 5 и iPhone 7, которыми пользовался стрелок. В Купертино, в свою очередь, отказались пойти на этот шаг, поскольку из-за шифрования разработчики не могут осуществить требуемое.

Однако Apple, как говорится в её заявлении, в максимально возможной степени помогает ФБР, предоставляя «гигабайты информации» и отвечая на его запросы о данных «часто в течение нескольких часов». Кроме того, сейчас Apple работает над тем, чтобы направить сложившуюся ситуацию к внешнему решению— сторонним фирмам, занимающимся кибербезопасностью.

Инцидент на базе ВМС США в Пенсаколе случился в начале декабря 2019 года. Стрелок приехал в Америку из Саудовской Аравии на обучение.

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