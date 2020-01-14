https://static.news.ru/photo/58d9988e-376a-11ea-8d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп поддержал ФБР в его конфронтации с Apple. Глава государства призвал компанию разблокировать две модели iPhone, которыми пользовался стрелок, открывший огонь по сослуживцам на базе ВМС США в Пенсаколе.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020

Мы всё время помогаем Apple в ТОРГОВЛЕ и многих других вопросах, и всё же они отказываются разблокировать телефоны, используемые убийцами, торговцами наркотиками и другими насильственными преступными элементами. Им придётся взять на себя ответственность подойти и помочь нашей великой стране, СЕЙЧАС! — написал Трамп в Twitter.

Ранее ФБР и генеральный прокурор США Уильям Барр потребовали от Apple разблокировать два смартфона, iPhone 5 и iPhone 7, которыми пользовался стрелок. В Купертино, в свою очередь, отказались пойти на этот шаг, поскольку из-за шифрования разработчики не могут осуществить требуемое.

Однако Apple, как говорится в её заявлении, в максимально возможной степени помогает ФБР, предоставляя «гигабайты информации» и отвечая на его запросы о данных «часто в течение нескольких часов». Кроме того, сейчас Apple работает над тем, чтобы направить сложившуюся ситуацию к внешнему решению— сторонним фирмам, занимающимся кибербезопасностью.

Инцидент на базе ВМС США в Пенсаколе случился в начале декабря 2019 года. Стрелок приехал в Америку из Саудовской Аравии на обучение.