СМИ: новые iPhone будут поставляться без наушников

https://static.news.ru/photo/8e525770-0303-11eb-a7cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Компания Apple планирует продавать новые iPhone 12 без гарнитуры в комплекте.

Об этом свидетельствует информация в описании операционной системе iOS 14.2, где пропало упоминание о «прилагаемых наушниках», сообщает РИА Новости со ссылкой на MacRumors.

В сообщении отмечается, что во всех предыдущих версиях iOS вплоть до 14 поколения в описании можно встретить упоминание о снижении воздействия радиочастотной энергии с помощью «прилагаемых наушников». В новой сборке операционной системы слово «прилагаемых» опущено.

Ранее СМИ уже сообщали о слухах, что новые гаджеты iPhone будут продаваться без наушников, официально они пока не подтверждены.

В сентябре состоялась ежегодная презентация корпорации Apple, на которой были представлены ряд гаджетов, однако новый iPhone 12 на ней так и не показали. В октябре ожидается ещё одно мероприятие с презентацией нового поколения смартфонов от Apple.

Ранее NEWS.ru писал, что стали известны размеры и названия отдельных моделей iPhone нового поколения.