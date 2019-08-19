https://static.news.ru/photo/b5dda810-c32d-11e9-844a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Продажи кнопочных телефон в России за первое полугодие 2019 года составили чуть менее 4 млн экземпляров. Ритейлеры объяснили, что доля подобных устройств на рынке сокращается — по сравнению с аналогичным периодом 2018 года она снизилась на 2-3 п.п.

В абсолютном выражении продажи кнопочных телефонов за год упали на 9%. По мнению экспертов, интерес к аппаратам снижается из-за появления удобных девайсов с более расширенным функционалом.

Однако текущий показатель всё равно высок для рынка, что показывает популярность кнопочных телефонов среди определённой аудитории: курьеров, представителей малого бизнеса и пожилых людей, пишет газета «Известия» .

Ранее News.ru писал, что кнопочные телефоны уйдут с российского рынка к 2022 году. По словам директора по технологиям в России и СНГ Cisco Андрея Кузьмича, сокращение количества кнопочных телефонов в РФ связано с тем, что уходит поколение людей, которые не пользуются интернетом. Доля таких телефонов в России к 2022 году снизится до 0,4%.

В середине лета 2019 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о многочисленных жалобах из-за использования учениками школ телефонов и планшетов во время уроков. Она призвала приобретать простые и доступные кнопочные телефоны, поскольку гаджеты отвлекают детей от занятий.