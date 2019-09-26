https://static.news.ru/photo/1be1c586-e117-11e9-92c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Boness/Ipon/Global Look Press

Компания Samsung перевыпустила доработанный складной смартфон Galaxy Fold. Но один из владельцев устройства уже сообщил о поломке экрана.

По словам обозревателя издания TechCrunch, на второй день использования смартфона он обнаружил странное разноцветное пятно прямо по центру девайса шириной меньше 1 см. Автор утверждает, что устройство «не бросали на бетон, не окунали в воду и на него не наступали».

Возможной причиной дефекта пользователь называет нажатие на экран для закрытия смартфона. Samsung уже забрала девайс для диагностики повреждений.

Недостатки дисплея стали причиной переноса старта продаж Galaxy Fold в конце апреля. Тогда многие издания отметили, что экраны оказались слишком хрупкими, и Samsung вскоре приняла решение доработать устройство.

Производитель прикрепил к лицевой панели защитный слой дисплея, чтобы владельцы девайса не спутали его с защитной плёнкой, и уменьшил зазор в месте сгиба.