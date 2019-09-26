Компания Samsung перевыпустила доработанный складной смартфон Galaxy Fold. Но один из владельцев устройства уже сообщил о поломке экрана.
По словам обозревателя издания TechCrunch, на второй день использования смартфона он обнаружил странное разноцветное пятно прямо по центру девайса шириной меньше 1 см. Автор утверждает, что устройство «не бросали на бетон, не окунали в воду и на него не наступали».
Возможной причиной дефекта пользователь
Недостатки дисплея стали причиной переноса старта продаж Galaxy Fold в конце апреля. Тогда многие издания отметили, что экраны оказались слишком хрупкими, и Samsung вскоре приняла решение доработать устройство.
Производитель прикрепил к лицевой панели защитный слой дисплея, чтобы владельцы девайса не спутали его с защитной плёнкой, и уменьшил зазор в месте сгиба.