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Компания Samsung в преддверии анонса смартфонов Galaxy Note10 и Note10+ представила процессор Exynos 9825. Новинка, как отметили в компании, первая в мире однокристальная система, выполненная по 7-нм техпроцессу 7 нм EUV (фотолитография в глубоком ультрафиолете).

Samsung has launched a new, powerful smartphone chip — the Exynos 9825. https://t.co/E0oKRDyRCr — Mashable Southeast Asia (@MashableSEA) 7 августа 2019 г.

Процессор, как и у предшественник, оснащён восемью ядрами (два собственных, два Cortex-A75 и четыре Cortex-A55), графическим процессором ARM Mali-G76 MP12, нейровычислительным модулем NPU, модемом LTE-Advanced Pro Cat.20, а также контроллером оперативной памяти LPDDR4x.

Exynos 9825 поддерживает аппаратное декодирование 8K-видео с частотой 30 к/с и 4K-видео с частотой 150 к/с, флеш-накопители UFS 3.0 и UFS 2.1, камеры разрешением 22 Мп и связку основной и фронтальной 16+16 Мп.

Ранее News.ru рассказал, что Apple может вернуть сканер отпечатков пальцев Touch ID в линейку iPhone 2021 года. Производитель разместит его под дисплеем устройства, которое также будет поддерживать и технологию Face ID.