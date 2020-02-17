https://static.news.ru/photo/eb50f31a-5169-11ea-b71d-fa163e074e61_660.jpg Samsung Galaxy Z Flip Фото: samsung.com

Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон испытал на прочность новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip. Несмотря на то что устройство оснащено ультратонким стеклом, по шкале Мосса дисплей получил 2–3 балла, что соответствует пластиковым экранам Galaxy Fold и Motorola Razr.

По словам Нельсона, экран Samsung никоим образом не защищён от царапин и даже ногти оставляют на нём следы. Под нагревом гибкий дисплей меняет форму, что, как заметил автор ролика, свойственно пластику, а не стеклу.

Нельсон считает , что компания могла использовать гибридный пластиковый полимер (со смешанными микроскопическими кусочками стекла) — это позволяет ей рекламировать экран как «стеклянный».

В комментарии The Verge представитель Samsung заметил , что владельцы Z Flip могут произвести разовую замену дисплея за $119, а также бесплатно получить специализированную защитную плёнку.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Samsung объявила о старте продаж складного смартфона Galaxy Z Flip в России.