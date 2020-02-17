Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон испытал на прочность новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip. Несмотря на то что устройство оснащено ультратонким стеклом, по шкале Мосса дисплей получил 2–3 балла, что соответствует пластиковым экранам Galaxy Fold и Motorola Razr.
По словам Нельсона, экран Samsung никоим образом не защищён от царапин и даже ногти оставляют на нём следы. Под нагревом гибкий дисплей меняет форму, что, как заметил автор ролика, свойственно пластику, а не стеклу.
Нельсон
В комментарии The Verge представитель Samsung
Ранее NEWS.ru рассказал, что Samsung объявила о старте продаж складного смартфона Galaxy Z Flip в России.
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