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Россиян предупредили, о чём лучше помолчать рядом со смартфоном

01:32, 03 августа 2021
Россиян предупредили, о чём лучше помолчать рядом со смартфоном Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
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Конфиденциальную информацию не стоит обсуждать рядом с мобильным телефоном. Не исключенно, что он вас подслушивает. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ заявил управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.

Шерман напомнил, что после обсуждения каких-то вопросов людям в соцсетях и поисковых системах начинает приходить реклама, связанная с обсуждаемыми вопросами.

Нет никаких доказательств, что ваш телефон прослушивает ваши разговоры круглосуточно, но тем не менее около телефона не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию, — подчеркнул эксперт.

Соблюдать конфиденциальность следует в первую очередь при обсуждении финансовых вопросов, считает Марк Шерман, так как мошенники, в частности, могут украсть личные данные и воспользоваться ими для пополнения собственного банковского счёта.

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