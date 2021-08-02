Россиян предупредили, о чём лучше помолчать рядом со смартфоном

Конфиденциальную информацию не стоит обсуждать рядом с мобильным телефоном. Не исключенно, что он вас подслушивает. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ заявил управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.
Шерман
Нет никаких доказательств, что ваш телефон прослушивает ваши разговоры круглосуточно, но тем не менее около телефона не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию, — подчеркнул эксперт.
Соблюдать конфиденциальность следует в первую очередь при обсуждении финансовых вопросов, считает Марк Шерман, так как мошенники, в частности, могут украсть личные данные и воспользоваться ими для пополнения собственного банковского счёта.