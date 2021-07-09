В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp продолжают наращивать функционал соцсети. Как сообщает «ФедералПресс», в скором времени пользователям предложат самим выбирать, в каком качестве отсылать фото и видео.

Сейчас функция отправки медиафайлов без сжатия находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении для бета-тестеров.

Как отмечается, пользователи смогут выбрать три режима: автоматический, лучший и экономию данных. В автоматическом режиме WhasApp определит оптимальное качество для отдельного файла, в лучшем — наилучшее доступное качество. Экономный режим будет активироваться при включении в настройках смартфона функции экономии трафика.

Ранее сообщалось, что пользователи мессенджера WhatsApp на устройствах с операционной системой Android получат возможность входить в аккаунт с помощью так называемого флеш-звонка.