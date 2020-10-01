Пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter

Twitter работает с перебоями, об этом из разных стран сообщают пользователи социальной сети.
Больше всего сообщений о проблемах с приложением приходят из Японии, а также из Нью-Йорка и Лондона, сообщает портал Downdetecter. Также фиксируются жалобы на работу Twitter в том числе и из Москвы.
Как проявляются сбои, не уточняется.
В прошлый раз сбои в работе Twitter наблюдались 21 августа. Тогда на работоспособность приложения жаловались жители США и ряда европейских стран.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ не намерено предоставлять Facebook и Twitter отсрочку по переносу серверов для хранения данных россиян под российскую юрисдикцию.
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