Пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter

https://static.news.ru/photo/4148b956-03f3-11eb-aeca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global lOok Press

Twitter работает с перебоями, об этом из разных стран сообщают пользователи социальной сети.

Больше всего сообщений о проблемах с приложением приходят из Японии, а также из Нью-Йорка и Лондона, сообщает портал Downdetecter. Также фиксируются жалобы на работу Twitter в том числе и из Москвы.

Как проявляются сбои, не уточняется.

В прошлый раз сбои в работе Twitter наблюдались 21 августа. Тогда на работоспособность приложения жаловались жители США и ряда европейских стран.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ не намерено предоставлять Facebook и Twitter отсрочку по переносу серверов для хранения данных россиян под российскую юрисдикцию.