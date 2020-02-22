С появлением биометрической защиты в устройствах нужда в паролях практически пропала. Они остались разве что ради подстраховки. Но даже со сканером отпечатков пальцев и технологией распознавания лиц нельзя полностью полагаться на эти решения. Одни не всегда работают точно, другие успешно обманывают энтузиасты по всему миру.

И тут помощь приходит откуда не ждали. Trinamix, дочерняя компания крупнейшего химического концерна BASF SE, создала технологию, которая во время 3D-сканирования лица определяет, действительно ли оно «сделано» из живой плоти. Разработка может работать с различными доступными компонентами, а уже в следующем году может появиться в некоторых смартфонах.

Trinamix сотрудничает с компанией по производству полупроводникового и телекоммуникационного оборудования Qualcomm, разрабатывая свои алгоритмы для будущих аппаратов с 3D-сканированием лица. Технология использует существующие инфракрасный точечный проектор, датчики камеры, а также новые паттерны.

Кожа как цифровая защита

Сканирование живой кожи будет выступать скорее как дополнительная мера защиты. Датчики распознавания лица в таких смартфонах, как iPhone 11 и Google Pixel 4, используют 3D-карту инфракрасных точек для обеспечения безопасности, а в некоторых случаях и 2D-фотографию. Trinamix же предлагает проверить и обратное рассеяние отражённого инфракрасного излучения, чтобы определить, живая ли кожа находится на лице. По словам основателя и генерального директора Trinamix Ингмара Брудера, такой метод будет полезным, потому что искусственная плоть ведёт себя совсем иначе.

Сейчас технология пока неидеальна. Как отмечает CNET, хоть «кожному» распознавателю и удалось отличить реальное лицо от резиновой маски для лица, испытуемому пришлось повернуться под определенным углом, чтобы система дала «зелёный свет». Отвечая на вопрос, сможет ли разработка Trinamix справиться с качественными подделками, Брудер заметил, что демонстрация на MWC 2020 в Барселоне могла бы показать более продвинутое сравнение. К сожалению (или к счастью одной из сторон), мероприятие отменили из-за вспышки коронавируса COVID-19.

trinamix.de

Однако нельзя сказать, что у технологии нет потенциала. Так, алгоритмы камеры Trinamix могут различать материалы у идентичных внешне предметов. Например, какой из двух одинаковых зелёных блоков сделан из пластика, а какой — из дерева. Алгоритм при этом можно настроить и на идентификацию металла, салона автомобиля, ремня безопасности и многого другого.

Способ, которым Trinamix распознаёт материалы через массив камер, связан с выявлением обратного рассеяния инфракрасного излучения или лазеров, отражённых от 3D-сканирования. Технология работает путём индивидуального измерения расстояния каждой инфракрасной или лазерной точки по отдельности, что отличается от существующего сканирования лица, которое ищет искажения в общей структуре.

Широкое применение

В ранних прототипах камер использовался небольшой компьютер Raspberry Pi, который работает с портом USB-C телефона LG, но фактический массив должен использовать только внутренний процессор устройства и полагаться на такие же инфракрасные точечные проекторы и датчики камеры, как у девайсов со сканированием лица. Технология будет работать с Android-смартфонами на платформе Qualcomm. А вот с Apple Trinamix пока не сотрудничает.

Разработка может быть применена не только в смартфонах, но и в ноутбуках или других системах камер с 3D-сканированием лица. Компания хочет сделать технологию достаточно доступной для использования на всех уровнях устройств.

В Trinamix считают, что их проект может оказаться полезным на дорогах, когда нужно определить, живой ли водитель или пристёгнут ли ремень безопасности. По словам Брудера, технологию также можно использовать на фабриках или складах с рабочими-роботами, которым необходимо искать и подбирать конкретные объекты по материалам. В дальнейшем такой дополнительный инструмент поможет программам компьютерного зрения быстрее обучаться.