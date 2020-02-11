https://static.news.ru/photo/e5729f40-4cdf-11ea-85d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: gsmaonline/instagram.com

Ассоциация GSMA, организатор MWC, проведёт совещание, чтобы определиться с тем, стоит ли отменять конференцию в Барселоне. Встреча пройдёт в пятницу, 14 февраля.

Источники, знакомые с планами GSMA, утверждают, что это не срочное совещание — оно было запланировано за несколько месяцев до начала конференции.

Вопрос об отмене мероприятия встал вскоре после отказа ряда крупных компаний от участия в MWC 2020. Среди них оказались:

До принятия окончательно решения GSMA находится в постоянном контакте с владельцами выставочного центра Fira de Barcelona, где должна пройти конференция, и вовлечёнными государственными администрациями, чтобы принять все необходимые меры по профилактике здоровья, включая усиленную очистку и дезинфекцию многолюдных зон и дополнительную медицинскую поддержку на месте, передаёт газета La Vanguardia.

Организатор также отказал в посещении конференции людям, побывавшим в провинции Хубэй, где началась вспышка. Участникам и гостям мероприятия, посетившим другие регионы Китая, придётся, в свою очередь, доказать, что они были за пределами страны в течение 14 дней.

MWC 2020 должна пройти с 24 по 27 февраля.

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