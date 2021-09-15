«Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с кликбейтом

«Одноклассники» запустили систему работы с качеством контента в соцсети. Нейросеть будет находить кликбейт, недобросовестные ссылки, массовые призывы поставить «класс», шокирующий или вводящий в заблуждение контент и блокировать его попадание в новостную ленту. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Отмечается, что группы, которые публикуют много такого контента, будут получать временный или постоянный запрет на попадание в ленты пользователей.

В этом году мы делаем особенный акцент на повышении качества ленты каждого пользователя. ОК — это не просто социальная сеть, но и платформа для потребления контента. Нам важно, чтобы хорошие авторы и медиа могли получить аудиторию в соцсети, а контент плохого качества не показывался, — сообщил руководитель продуктов Лента и Рекомендации социальной сети «Одноклассники» Вадим Гуров

Так, новый алгоритм избавит пользователей от кликбейтного и манипулятивного контента, который давит на жалость и заставляет перейти по непроверенным ссылкам. Благодаря этому новостная лента станет интереснее и лучше, отметил Гуров.

Известно, что алгоритм нейросети различает надписи на фотографиях и изображениях и анализирует то, что там находится, в том числе и текст. Если будут обнаружены публикации с большим количеством спама, то они будут исчезать из новостной ленты и рекомендаций пользователей.

Ранее «Одноклассники» совместно с агентством «Лес» запустили интерактивную карту десяти особо охраняемых природных территорий России. К старту проекта также выпустили 3D-обложки для профилей с изображением заповедников.