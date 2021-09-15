«Одноклассники» создали интерактивную карту с российскими заповедниками

Одноклассники совместно с агентством «Лес» запустили интерактивную карту десяти особо охраняемых природных территорий России. К старту проекта также выпустили 3D-обложки для профилей с изображением заповедников. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Отмечается, что с помощью нового проекта пользователи узнают о местах, куда можно съездить на выходные или отправиться в путешествие.

На интерактивной карте размещены карточки десяти заповедников, национальных и природных парков с подробной информацией. Например, Куршская коса — самая длинная песчаная пересыпь в мире, государственный природный заповедник «Дагестанский» — уникальная охраняемая территория, природный парк «Вулканы Камчатки» — четыре завораживающих вулкана полуострова, и другие.

ok.ru

С помощью этой карты туристы могут узнать не только об интересных локациях для посещения, но и о ближайших к ним базах отдыха с указанием цен, графика работы, наличия Wi-Fi.

Также к началу данного проекта в «Одноклассниках» появился набор стикеров с редкими растениями и возможность поставить 3D-обложку для профилей с изображением заповедников. Всё это уже доступно пользователям в приложении на Android, а в ближайшее время — и на iOS.

Ранее «Одноклассники» запустили второй сезон проекта для неравнодушных родителей #МеняВолнует, который поможет построить хорошие отношения с детьми и расскажет, как помочь им в трудных ситуациях.