«Одноклассники» запустили проект об отношениях с детьми

«Одноклассники» запускают второй сезон проекта для неравнодушных родителей #МеняВолнует, который поможет построить хорошие отношения с детьми и расскажет, как помочь им в трудных ситуациях. При этом в 2021 году в проекте примут участие многочисленные издания и телеканалы. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Так, с 13 по 19 сентября в специальном приложении будут доступны прямые эфиры и многочисленные материалы, которые будут полезны как будущим родителям, так и тем, у кого уже есть взрослые дети.

Кроме того, «Одноклассниками» в рамках проекта #МеняВолнует был проведён опрос, который показал, что более половины женщин готовы делиться своими проблемами в социальных сетях. Чуть меньше, но практически половина среди мужчин также готовы говорить о своих трудностях при помощи соцсетей.

ok.ru

Что касается вопроса полового воспитания детей, то большая часть опрошенных посчитала, что об этом ребёнок должен узнать от родителей. А около трети сообщили, что эти вопросы находятся в юрисдикции учителей в школе.

Также проект #МеняВолнует узнал, что треть родителей постоянно наблюдают за окружением ребёнка, просматривая аккаунты друзей, однако больше половины этим не занимаются и полностью доверяют своим детям.

ok.ru

Ранее «Одноклассники» совместно с VK Работа запустили сервис, с помощью которого соискатели могут найти работу, а работодатели своих сотрудников.