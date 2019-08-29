В мае компания Xiaomi представила в Китае смартфоны Redmi K20 и K20 Pro и громко нарекла их «убийцами флагманов». Соотношение цены и качества действительно удивляло, и устройства смогли привлечь внимание поклонников не только продукции китайского производителя, но и других известных брендов. Спустя некоторое время Remdi K20 добрался и до российского рынка, но уже с другим названием Xiaomi Mi 9T. А вот старшую модель, попавшую в руки News.ru, компания приберегла для нашего региона напоследок.

Дизайн

Дизайн смартфона должен приковывать внимание покупателя с первых секунд, а сегодня, когда каждый новый аппарат получает минимальные изменения внешнего вида, сделать очень тяжело. Однако в случае с новинкой Xiaomi это вполне удаётся. Панели прочно удерживаются узкой и изогнутой со всех сторон металлической рамкой, поэтому держать устройство в руке приятно.

Смартфон защищён Gorilla Glass 5-го поколения, а задняя часть выполнена из так называемого 3D-стекла — в нашем случае это были синие переливы (Glacier Blue). Существует и более яркая, красная расцветка, но оба случая попадают под категорию «стильно, модно, слишком молодёжно». Любителей классического стиля это может отпугнуть, поэтому для них подойдёт чёрный цвет.

Сергей Булкин/News.ru

Выбивается из общего стиля и красная (!) кнопка включения/блокировки, расположенная справа. Такое решение объясняется желанием производителя подчеркнуть её функцию, но уж больно кричащим получается эффект. Кнопки регулировки громкости также расположены сбоку, и все нажатия сопровождаются приятным металлическим кликом. Разъём 3,5-мм для наушников (с поддержкой FM-радио) находится наверху, а слот для SIM-карты, USB-C и динамик — снизу. Для второй симки место нашлось, а вот от micro-SD, к сожалению, в этот раз отказались.

Отдельно стоит упомянуть габариты и вес смартфона. Да, он хорошо ложится в руку, но некоторые могут посчитать его громоздким. Вдобавок, Mi 9T Pro ещё и тяжеловат: если в брюках или джинсах 190 гм можно не заметить, то внутреннем кармане пиджака или куртки вес ощутим. При всей изящности дизайна задняя стеклянная панель помимо постоянной заляпанности имеет другой существенный недостаток: устройство скользит, из-за чего риск выронить его возрастает. Конечно, его можно поместить в чехол (идёт в комплекте), но тогда красочное оформление автоматически становится рудиментарным.

Дисплей

Аппарат пополнил список «борцов с вырезами» — ни чёлки, ни капли, ни дырки. Устройство оснащено 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2340 × 1080. Экран яркий, изображения насыщенные и порой завораживающие, хороший угол обзора. На солнце смартфон также показывает себя с лучшей стороны, поскольку даже под лучами текст читается без затруднений.

Сергей Булкин/News.ru

Mi 9T Pro также поддерживает режим Always-On-Display, который всегда показывает время на экране блокировки. Пользователь сможет самостоятельно выбрать стиль фона, а также использовать функцию всегда либо указать для неё расписание. В настройках экрана присутствует возможность изменить цветовой фон (стандарт, тёплый и холодный) и контрастность. В последней опции по умолчанию стоит «Автонастройка», но если вы решите поставить «Стандартная», то экран получит желтоватый отталкивающий оттенок.

Производительность и автономность

Отличие Mi 9T Pro от младшей модели — процессор Snapdragon 855, построенный на 7-нанометровом техпроцессе и включающий ARM Cortex ядра Kryo 485. В сочетании с оперативной памятью 6 Гб и флэш-памяти UFS 2.1 до 128 ГБ смартфон предоставит пользователям быстрое и плавное взаимодействие как с приложениями, так и с играми. Тесты производительности тому подтверждение.

Тест производительности (Geekbench 4, Antutu и 3DMark Sling Shot Extreme) скриншоты News.ru

Для проверки игровых возможностей мы использовали PUBG Mobile, одну из самых требовательных к «железу» игр, с максимальными настройками графики и экстремальной частотой кадров. За получасовую сессию нами в «королевской битве» не было замечено никаких тормозов, а высокая скорость отклика помогла получить преимущество над соперником. Но высокие игровые настройки также способствовали и нагреву смартфона.

скриншот News.ru

Mi 9T Pro оснащён батареей ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Правда, в комплекте адаптер идёт на 18 Вт. Аккумулятора хватит на 1,5 дня активного пользования, а также более десяти часов просмотра 4K-видео или прохождения игр.

Тест батареи скриншоты News.ru

Со 100% до 75% аппарат во время тестирования разрядился за 2 часа 46 минут. В Geekbench 4 он показал результат 6840 очков и обогнал по автономности такие девайсы, как Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S8 и OnePlus 5. В случае полной разрядки смартфона юзеры смогут полностью восстановить его через 1,5 часа.

Что насчёт биометрической защиты, то здесь она представлена в двух вариантах. Первый — подэкранный сканер отпечатков пальцев. Технология относительно новая, несовершенная и все ещё активно развивающаяся. Поэтому распознавание работает не так быстро, как хотелось бы.

Пользователям также доступна разблокировка по лицу. Работает всё отлично, телефон распознаёт владельца под разными углами и даже в слабоосвещённых помещениях, но и тут присутствует свои минусы. Активация происходит через два действия: нажатие на кнопку блокировки и свайп пальцем вверх. Перед юзером появляется, возможно, самая главная особенность аппарата, выдвигающаяся селфи-камера, но делает она это недостаточно быстро для процесса разблокировки. Поэтому, по сути, складывается впечатление, что нужна эта функция только ради развлечения. И то, она надоест через несколько дней после покупки.

Камера

Фронтальная камера получила модуль с разрешением 20 Мп и диафрагмой f/2.2. Выдвигающийся механизм оснащён подсветкой (её цвет зависит от основного цвета устройства), что выглядит вполне стильно и слегка футуристично.

Сергей Булкин/News.ru

У селфи-камеры даже есть собственный «инстинкт самосохранения». Если пользователь неожиданно уронит смартфон, то механизм автоматически закроется во время падения. Но вот успеет ли она это сделать это за пару метров, мы проверять не решились.

Кстати, при слишком частом заигрывании с фронтальной камерой смартфон покажет вот такое сообщение:

скриншот News.ru

Основная камера получила три датчика на 48 Мп (Sony IMX5872, диафрагма f/1.75), 13 Мп (ультра-широкоугольный, f/2.4) и 8 Мп (телефото с 2Х оптическим увеличением, f/2.4). У девайса несколько режимов съемки: обычный, 48 Мп, портретный, профессиональный, селфи, ночной и видео. На примерах фото вы можете увидеть, насколько меняется контрастность и яркость фото в зависимости от выбранной опции.

Снимок (48 Мп)

Обычный режим показал средние результаты, есть засветление и некая дымка, не хватает резкости изображения. При режиме портерной съемки контрастность повышается, качество кажется лучше. В то же время это только подтверждает, что для объектной съемки есть свой режим, и не стоит все фотографировать на «автомате».

Снимок (обычный режим, 48 Мп и портрет)

При съемке «48 Мп» ожидаемого эффекта не произошло — да, качество изображение получилось более чёткое и детальное, но что касается яркости, то тут присутствует все та же дымка. Зато при искусственном свете камера смартфона показала себя хорошо. Вспышка делает коррекцию красных глаз, снимаемый объект «мягко» подсвечивается, при этом не искажается цветовое качество.

Снимок (обычный режим и режим со вспышкой при искусственном свете)

Селфи также показало себя неплохо, видимо, свою роль сыграла выдвижная камера. Изображение на порядок лучше своих конкурентов, при этом особенно актуален режим «портрет». Для более подвинутых пользователей подойдёт режим «профессионал», где можно настроить все ключевые характеристики: число ISO, выдержку, ББ, фокус, тип объектива. Но всё же следует помнить, что это баловство, так как профессионалы пользуются другой техникой.

Снимок (портрет)

Разнообразить процесс съёмки также помогут фильтры — завсегдатаи соцсетей смогут сразу создать фото, готовое к публикации. Набор обработок стандартный и ничем не отличается от известного instagram или типичного ПО у конкурентов. Что касается фото в движении, то здесь камера не могла быстро сфокусироваться на объекте, поэтому сфотографировать активное животное оказалось проблематично. На тесте нам только с четвёртого раза удалось создать фото без эффекта «привидения». И то, получившийся кадр оказался размытым при приближении.

Снимок (обычный режим в движении)

Итог

Xiaomi Mi 9T Pro получил всё то же самое, что и младшая модель, за исключением более мощного процессора, достоинства которого по-настоящему оценят, разве что, поклонники игр. «Кричащий» и футуристический дизайн выделяет его среди «серых» конкурентов. Камера хороша ровно настолько, насколько может себе позволить, но, опять же, всё это мы уже видели в Mi 9T, и с такими характеристиками «убийцам» до флагманов известных брендов пока ещё далеко.