Фото: Fan__Sony/twitter.com

Владельцы моделей смартфонов Sony Xperia XZ3 и Xperia XZ2 пожаловались на Reddit на проблемы с работой устройств после установки обновления Android 10. Пост появился в середине января, но издания обратили на него внимание спустя почти месяц.

Одной из основных проблем стало замедление времени срабатывания сканера отпечатков пальцев. У одних пользователей также может не работать навигация с помощью жестов, камера или возможность создания скриншотов, в то время как другие испытывают проблемы с производительностью, зависаниями и быстрой разрядкой аккумулятора.

Sony пока не прокомментировала жалобы пользователей.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Sony и Amazon, вслед за другими компаниями, отказались от участия в конференции MWC 2020 в Барселоне из-за вспышки коронавируса в Китае.

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