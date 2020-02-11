Владельцы моделей смартфонов Sony Xperia XZ3 и Xperia XZ2 пожаловались на Reddit на проблемы с работой устройств после установки обновления Android 10. Пост появился в середине января, но издания обратили на него внимание спустя почти месяц.
Одной из основных проблем стало замедление времени срабатывания сканера отпечатков пальцев. У одних пользователей также может не работать навигация с помощью жестов, камера или возможность создания скриншотов, в то время как другие
Sony пока не прокомментировала жалобы пользователей.
Ранее NEWS.ru сообщил, что Sony и Amazon, вслед за другими компаниями, отказались от участия в конференции MWC 2020 в Барселоне из-за вспышки коронавируса в Китае.
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