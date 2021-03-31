Власти обязали ставить российское ПО на гаджеты, произведённые с 1 апреля

https://static.news.ru/photo/abaf0b6a-922d-11eb-b4b0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обязательная предустановка российского программного обеспечения на технически сложные товары распространяется на гаджеты, произведённые после 1 апреля 2021 года. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

В подпункте «б» пункта 3 постановления «О перечне отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами...» слова «1 января 2021 года» заменить словами «1 апреля 2021 года», — цитирует сообщение ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года. В марте из-за пандемии решено было перенести вступление этой нормы в силу до 2021 года.

Ранее Путин также подписал закон о штрафах за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Согласно закону, ответственность за это нарушение для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 200 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что гаджеты с российским ПО могут так и не дойти до розницы. Телефоны, планшеты и другие электронные устройства с предустановленным отечественным софтом должны были попасть на полки российских магазинов 1 апреля 2021 года, но за неделю до обозначенного срока торговля не получила ни единого подобного гаджета. В магазины поступила техника, произведённая до 31 декабря 2020 года, поэтому компании не установили на неё отечественные программы и приложения.