Компания Lenovo вернулась на российский рынок с бюджетным смартфоном

https://static.news.ru/photo/5f326980-a425-11eb-8f4f-96000091f725_660.jpg Фото: Lenovo

Мобильное подразделение китайской фирмы Lenovo объявило о возвращении на рынок России. Компания предложила россиянам бюджетный смартфон Lenovo K12 Pro, пишет РБК.

Устройство получило четыре камеры — три основные и одну фронтальную. При этом производитель пообещал программное улучшение фото и видео, сделанных в условиях низкой освещённости, говорится на сайте издания.

Телефон оснащён экраном 6,8 дюйма и батареей 6000 mAh, что должно обеспечить 60 часов работы без подзарядки.

На старте гаджет будут продавать за 12,99 тысячи рублей, это цена для промо-кампании, с 1 мая она вырастет до 14,99 тысячи рублей.

Lenovo работала на российском рынке до 2017 года, когда руководство компании решило сделать ставку на бренд Motorola. При этом в 2016 году компания занимала 8% рынка в России (четвёртое место после Samsung, Apple иZTE), а в 2015 году занимала второе место на рынке.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года продажи подержанных смартфонов выросли на 20% по сравнению с аналогичным отрезком годом ранее.

По мнению экспертов, возросший интерес россиян к бывшим в употреблении гаджетам связан с необходимостью экономить. Большинство граждан стали относиться к вещам и бюджету внимательнее, предпочитая покупать товар по более выгодной цене.