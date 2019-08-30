https://static.news.ru/photo/cdaf15c8-cd4b-11e9-95e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine/Global Look Press

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 18970. Она добавила новую возможность Reset this PC, позволяющую переустановить операционную систему из Интернета.

При активации процедуры появится оповещение об удалении всех пользовательских приложений, вместе с которыми опционально могут быть стёрты файлы и настройки. Reset this PC установит ту же версию ОС, что и была до этого.

Нововведение пока доступно только для участников программы Insider Preview. Для всех юзеров оно выйдет в позже.

Кроме того, Netmarketshare поделилась статистикой за август 2019 года по операционным системам и обнаружила, что рыночная доля Windows 10 увеличилась до 50,99%. На втором месте расположилась Windows 7 (30,44%), а на третьем — macOS 10.14 (5,95%).

Ранее News.ru сообщил, что Microsoft добавила новую функцию в браузер Microsoft Edge. Он научился преобразовывать текст в речь благодаря нейросети.