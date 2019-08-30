Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 18970. Она добавила новую возможность Reset this PC, позволяющую переустановить операционную систему из Интернета.
При активации процедуры появится оповещение об удалении всех пользовательских приложений, вместе с которыми опционально могут быть стёрты файлы и настройки. Reset this PC
Нововведение пока доступно только для участников программы Insider Preview. Для всех юзеров оно выйдет в позже.
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