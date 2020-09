Изображение приставки разместили в Twitter Xbox. По информации производителя, устройство станет самым маленьким за всю историю серии, но будет представлять собой новое пополнение.

Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq