LG представила смартфон Velvet с камерами-каплями

https://static.news.ru/photo/cf0aab02-9060-11ea-8f1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: LG

Компания LG провела полноценную презентацию смартфона Velvet. Устройство получило необычную заднюю камеру типа Raindrop («капля дождя») с тремя оптическими модулями и вспышкой, выстроенными в порядке убывания по размеру.

Дизайн аппарата получит название 3D Arc Design — края дисплея и задней части изогнуты симметрично для «более естественного ощущения» в руке.

Смартфон оснащён 6,8-дюймовым Cinema FullVision-дисплеем с разрешением 2340×1080, селфи-камерой на 16 Мп, расположенной в каплевидном вырезе, тройной основной камерой на 48, 8 и 5 Мп и батареей на 4300 мА*ч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки.

Аппаратной основой Velvet стали процессор Snapdragon 765G, 8 Гб оперативной и 128 Гб внутренней флеш-памяти с поддержкой microSD объёмом до 1 Тб. Смартфон также получил подэкранный сканер отпечатков пальцев, NFC, модем 5G, защиту от воды и пыли IP68, а также стилус с поддержкой 4096 степеней нажатия и предустановленное приложение Nebo, переводящее рукописный текст в текст.

Устройство поступит в продажу 15 мая по цене около $735.

Ранее NEWS.ru рассказал, что ассоциация NFC Forum объявила об обновлении беспроводной технологии ближнего действия. Будущие устройства с новыми модулями смогут предлагать функции беспроводной зарядки.