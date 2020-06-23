В понедельник, 22 июня, стартовала Всемирная конференция разработчиков (WWDC20), которую ежегодно проводит компания Apple. Традиционно летнее мероприятие стартовало с обзорной презентации нового «яблочного» программного обеспечения.
Apple в рамках ивента объявила о переходе на собственные процессоры в Mac, а также анонсировала iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и macOS Big Sur. Так, операционная система для iPhone получила ряд нововведений, включая виджеты и «картинку в картинке», однако некоторые из добавленных функций разработчики оставили за кадром. О самых интересных из них и пойдёт речь.
В первую очередь, в Купертино наконец-то разрешили пользователям выбирать браузер и почтовый сервис по умолчанию. Apple пока не поделилась подробностями на этот счёт, однако портал 9to5Mac заметил упоминание нововведения на одном из слайдов с презентации.
Об этой возможности «яблочные» пользователи просили разработчиков уже давно. На iOS 13 и более ранних версиях ОС ссылки открывались только в браузере Safari, а работа с электронными письмами осуществлялась только в «Почте». Выбор браузера и почтового сервиса по умолчанию доступен не только на iOS 14, но и на iPadOS 14.
С добавленной функцией поиска пользователям больше не придётся искать нужный эмодзи в десятках категорий. При нажатии на кнопку смайлика в левом нижнем углу клавиатуры вместе с традиционной строкой появится и новое поле. Юзеру нужно ввести ключевое слово (например, «счастливый»), и система предложит ему набор эмодзи, соответствующих запросу.
Apple продолжает расширять и список доступных опций для обеспечения конфиденциальности пользователей. Новая опция в медиатеке «Фото» позволит юзерам предоставлять стороннему приложению доступ только к выбранным элементами. Таким образом, разработчики дают пользователям больше возможностей для управления своими данными. Apple также добавила такие изменения конфиденциальности, как примерная геолокация вместо точной, обновления функции «Вход с Apple» и индикатор записи во время использования микрофона или камеры.
As well as the new "Limited Access" option for photo library access. There's also a new API to request "add only" permission. pic.twitter.com/iky2I5Jio2
Ещё одной интересной особенностью iOS 14 стала функция «Коснуться сзади». С помощью двойного или тройного касания задней крышки владелец смартфона может «ускорить выполнение действий». Например, перейти на экран «Домой», сделать скриншот или вызвать Siri.
Вместе с новой версией ОС появятся виджеты и App Library. Один из скрытых элементов управления в «Настройках» показал, что разработчики добавили возможность автоматически размещать новые программы только в библиотеке приложений — в этом случае на экране «Домой» их не будет.