В понедельник, 22 июня, стартовала Всемирная конференция разработчиков (WWDC20), которую ежегодно проводит компания Apple. Традиционно летнее мероприятие стартовало с обзорной презентации нового «яблочного» программного обеспечения.

Apple в рамках ивента объявила о переходе на собственные процессоры в Mac, а также анонсировала iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и macOS Big Sur. Так, операционная система для iPhone получила ряд нововведений, включая виджеты и «картинку в картинке», однако некоторые из добавленных функций разработчики оставили за кадром. О самых интересных из них и пойдёт речь.

В первую очередь, в Купертино наконец-то разрешили пользователям выбирать браузер и почтовый сервис по умолчанию. Apple пока не поделилась подробностями на этот счёт, однако портал 9to5Mac заметил упоминание нововведения на одном из слайдов с презентации.

https://t.co/MtS7s1Oe1L potentially interesting (if it includes full browsers and not reskins) — Dan Brickley (@danbri) June 22, 2020

Об этой возможности «яблочные» пользователи просили разработчиков уже давно. На iOS 13 и более ранних версиях ОС ссылки открывались только в браузере Safari, а работа с электронными письмами осуществлялась только в «Почте». Выбор браузера и почтового сервиса по умолчанию доступен не только на iOS 14, но и на iPadOS 14.

С добавленной функцией поиска пользователям больше не придётся искать нужный эмодзи в десятках категорий. При нажатии на кнопку смайлика в левом нижнем углу клавиатуры вместе с традиционной строкой появится и новое поле. Юзеру нужно ввести ключевое слово (например, «счастливый»), и система предложит ему набор эмодзи, соответствующих запросу.

iOS 14 adds the ability to search for emoji. https://t.co/oKLJcTUvFg pic.twitter.com/ks79G6JPhX — The Apple Post | #WWDC20 (@TheApplePost) June 22, 2020

Apple продолжает расширять и список доступных опций для обеспечения конфиденциальности пользователей. Новая опция в медиатеке «Фото» позволит юзерам предоставлять стороннему приложению доступ только к выбранным элементами. Таким образом, разработчики дают пользователям больше возможностей для управления своими данными. Apple также добавила такие изменения конфиденциальности, как примерная геолокация вместо точной, обновления функции «Вход с Apple» и индикатор записи во время использования микрофона или камеры.

As well as the new "Limited Access" option for photo library access. There's also a new API to request "add only" permission. pic.twitter.com/iky2I5Jio2 — Kyle Howells (@Freerunnering) June 23, 2020

Ещё одной интересной особенностью iOS 14 стала функция «Коснуться сзади». С помощью двойного или тройного касания задней крышки владелец смартфона может «ускорить выполнение действий». Например, перейти на экран «Домой», сделать скриншот или вызвать Siri.

Вместе с новой версией ОС появятся виджеты и App Library. Один из скрытых элементов управления в «Настройках» показал, что разработчики добавили возможность автоматически размещать новые программы только в библиотеке приложений — в этом случае на экране «Домой» их не будет.

You can choose whether you want to add newly installed apps to your home screen automatically or only to the app library in #iOS14 . #WWDC20 pic.twitter.com/pLDPRqjwvT — Andrew Roth+ (@RothsReviews) June 22, 2020

Ниже представлен список устройств, поддерживающих iOS 14 (он аналогичен предыдущий версии операционной системы):

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (первое поколение)

iPhone SE (второе поколение)

iPod touch (седьмое поколение)

iOS 14 уже доступна в виде беты для разработчиков. Публичная бета выйдет в июле, а полноценный релиз состоится осенью 2020 года.