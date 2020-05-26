IT-эксперт посоветовал заряжать телефон не полностью

https://static.news.ru/photo/9b0bc6d2-9fb6-11ea-8b2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полная разрядка аккумулятора смартфона сокращает срок его службы, но полная зарядка вредит не меньше, рассказал руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Поэтому нежелательно подключать свой гаджет к зарядному устройству перед тем, как лечь спать. Если это необходимо, то можно включить в настройках телефона режим «в самолёте». Но лучше зарядить телефон вечером или после пробуждения, советует специалист. Оптимально поддержание заряда на уровне 30-80%, таким образом количество полных циклов заряда-разряда вырастет, как минимум, вдвое, передаёт «Прайм».

Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30% и уж тем более доводить телефон до полного выключения, — сказал Коган.

Эксперт напомнил о существовании сторонних утилит, которые автоматически останавливают зарядку по достижении заданных пользователем значений, но даже при их использовании не стоит оставлять телефон подключенным к зарядному устройству на всю ночь, так как нагрузка на элементы питания сохраняется.

Как писал NEWS.ru ранее, специалист по сотовой связи рассказал, как «разогнать» смартфон. Основная причина того, что смартфон, особенно старый, начинает «подвисать» — нехватка памяти из-за большого количества файлов и установленных приложений, пояснил директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Пётр Дзюба.