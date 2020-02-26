Компания Apple отгрузила в 2019 году 46,3 миллиона смартфонов iPhone XR. Устройство, таким образом, стало самым продаваемым аппаратом на рынке.
На второй позиции расположился iPhone 11, который отстал от лидера на 8 млн экземпляров (37,3 млн). Третье, четвёртое и пятое места заняли продукты Samsung: Galaxy A10 (30,3 млн), Galaxy A50 (24,2 млн) и Galaxy A20 (19,2 млн). В топ-10 самых продаваемых смартфонов также оказалась Xiaomi и её Redmi Note 7 (16,4 млн).
В целом, по оценкам исследовательской компании Omdia, поставки iPhone
Ранее NEWS.ru рассказал, что исследователи кибербезопасности Талал Хадж Бакри и Томми Миск обнаружили лазейку на iPhone и iPad, позволяющую получить доступ к данным пользователей. Потенциальный злоумышленник посредством вредоносной программы и буфера обмена может «украсть» такую информацию, как пароли и местоположение.
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