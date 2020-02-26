https://static.news.ru/photo/04b558f8-586f-11ea-ae82-fa163e074e61_660.jpg iPhone XR Фото: Hitoshi Yamada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Apple отгрузила в 2019 году 46,3 миллиона смартфонов iPhone XR. Устройство, таким образом, стало самым продаваемым аппаратом на рынке.

На второй позиции расположился iPhone 11, который отстал от лидера на 8 млн экземпляров (37,3 млн). Третье, четвёртое и пятое места заняли продукты Samsung: Galaxy A10 (30,3 млн), Galaxy A50 (24,2 млн) и Galaxy A20 (19,2 млн). В топ-10 самых продаваемых смартфонов также оказалась Xiaomi и её Redmi Note 7 (16,4 млн).

В целом, по оценкам исследовательской компании Omdia, поставки iPhone снизились на 4,6% в 2019 году по сравнению с предыдущим годом. Специалисты объясняют спад повышением цен, что тем не менее не помешало Apple сохранить лидерство.

Ранее NEWS.ru рассказал, что исследователи кибербезопасности Талал Хадж Бакри и Томми Миск обнаружили лазейку на iPhone и iPad, позволяющую получить доступ к данным пользователей. Потенциальный злоумышленник посредством вредоносной программы и буфера обмена может «украсть» такую информацию, как пароли и местоположение.