https://static.news.ru/photo/c6b91684-32c1-11ea-b2c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость смартфона iPhone 7 в России рекордно снизилась. Модель устройства на 32 Гб сейчас доступна по цене около 23 тысяч рублей.

По данным портала Hi-Tech Mail.ru, iPhone 7 доступен на российском рынке более трёх лет, за которые он подешевел почти в три раза. Смартфон получил 4,7-дюймовый экран Retina HD с разрешением 1334 х 750 пикселей, основную камеру на 12 Мп, селфи-камеру на 7 Мп и чипсет Apple A10 Fusion.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple задействовала специальную исследовательскую группу для поиска новых способов передачи данных непосредственно на iPhone и другие устройства.

Американский производитель нанял около дюжины инженеров из аэрокосмической, спутниковой и антенной отраслей, работающих над проектом. Основная цель компании — снизить зависимость от операторов беспроводной связи или объединить устройства вместе без традиционной сети, тем самым уменьшая проблемы покрытия. В Купертино надеются, что инициатива даст результаты в течение пяти лет.