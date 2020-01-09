Стоимость смартфона iPhone 7 в России рекордно снизилась. Модель устройства на 32 Гб сейчас доступна по цене около 23 тысяч рублей.
По данным портала Hi-Tech Mail.ru, iPhone 7 доступен на российском рынке более трёх лет, за которые он
Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple задействовала специальную исследовательскую группу для поиска новых способов передачи данных непосредственно на iPhone и другие устройства.
Американский производитель нанял около дюжины инженеров из аэрокосмической, спутниковой и антенной отраслей, работающих над проектом. Основная цель компании — снизить зависимость от операторов беспроводной связи или объединить устройства вместе без традиционной сети, тем самым уменьшая проблемы покрытия. В Купертино надеются, что инициатива даст результаты в течение пяти лет.
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