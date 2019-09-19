https://static.news.ru/photo/1005418e-dad7-11e9-b03a-fa163e074e61_660.jpgФото: Michael Dalder/Reuters
Китайская компания Huawei в рамках специального мероприятия презентовала линейку флагманов Mate 30. Устройства получили «самый утончнённый вырез», сенсорные грани по края для регулировки громкости (только у Mate 30 Pro) и круглую основную камеру.
Say goodbye to physical keys, with #HuaweiMate30 Pro's side touch design.
Старшая модель, Mate 30 Pro, оснащена новым 6,53-дюймовым экраном-водопадом Horizon Display, четверной основной камерой на 40, 40 и 8 Мп и 3D-сенсор глубины (может снимать в замедленном режиме со скоростью 7680 к/с при разрешении 720p и 960 к/с при разрешении 1080р), селфи-камерой на 32 Мп и батарею ёмкостью 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 40 Вт и беспроводной мощностью 27 Вт.
Fire up your imagination with the #HuaweiMate30 Pro super slow-mo capabilities.
Аппаратной основой девайса стал чипсет Kirin 990, 8 Гб оперативной и 128 и 256 Гб внутренней флэш-памяти. Смартфон также получил новый 3D-сканер лица, который быстрее распознаёт владельца и жесты на расстоянии. При этом Huawei сохранила разблокировку по пальцу — сканер расположился под дисплеем. Как отметил производитель, он добавил в девайс 21 антенну, 14 из которых предназначены для 5G (в России будет доступна только 4G-версия).
Mate 30 оснастили 6,62-дюймовым Rigid OLED-экраном, тройной задней камерой на 16, 40 и 8 Мп, фронтальной на 24 Мп и аккумулятором ёмкостью 4200 мАч. Устройство также получит аналогичный процессор, 8 Гб RAM и 128 Гб свободного места на внутреннем накопителе.
Обе новинки будут работать под управлением Android 10 с оболочкой EMUI 10. Как и предполагалось, из-за попадания в чёрный список США смартфоны выйдут без сервисов Google. Их функционал возьмёт на себя Huawei Mobile Services, а загружать программное обеспечение пользователи смогут через магазин приложений AppGallery.
The EMUI10 - Always unexpected, always surprising.