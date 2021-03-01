Билл Гейтс сравнил iOS и Android

https://static.news.ru/photo/c38269d0-7a95-11eb-b4a4-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Pohl/Global Look Press

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сравнил операционные системы iOS и Android во время прямого эфира в социальной сети Clubhouse с журналистом Эндрю Росс Соркиным.

Бизнесмен признался, что не пользуется смартфонами фирмы Apple. Он заявил, что предпочитает использовать устройства на базе последней версии операционной системы Android.

Некоторые производители Android-смартфонов предварительно устанавливают программное обеспечение от Microsoft, и это облегчает мою жизнь, — рассказал Гейтс.

Приложения от Microsoft более плавно взаимодействуют с операционной системой Android. Основатель IT-корпорации признался, что привык к использованию смартфонов на Android. Многие его друзья пользуются смартфонами от компании Apple. При этом бизнесмен подчеркнул, что вопрос выбора лучшей операционной системы остаётся дискуссионным.

Позже к беседе подключился сооснователь социальной сети Clubhouse Пол Дэвисон, который рассказал, что в будущем выйдет версия на Android, над ней сейчас идёт активная работа, сообщает GeekWire.

Как писал NEWS.ru, владелец Telegram Павел Дуров считает целесообразным использовать смартфоны на Android вместо техники Apple. Программист уверен, что «яблочная» корпорация препятствует свободному обмену информацией. Дуров заявил, что переход на Android — шаг для сохранения цифровой свободы.