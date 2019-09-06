https://static.news.ru/photo/693b40f2-d08a-11e9-8774-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайская компания Huawei раскрыла подробности флагманского мобильного процессора Kirin 990. Чипсет будет включать в себя версию со встроенным модемом для сетей пятого поколения (5G).

Это самая мощная в мире однокристальная 5G-система. Это самый мощный 5G-модем, — заметил генеральный директор подразделения потребительских продуктов и телекоммуникационного оборудования Huawei Ричард Ю.

7-нанометровый процессор будет более быстрым по сравнению с предшественником. Максимальная скорость загрузки составит 2,3 Гбит. Кроме того, использование одного чипа, по словам Huawei, должно сделать её телефоны намного более энергоэффективными по сравнению с устройствами, оснащёнными как процессором, так и отдельным модемом.

Ранее News.ru рассказал, что Samsung продемонстрировала новый мобильный процессор Exynos 980. Однокристальная система, построенная на 8-нанометровом техпроцессе, стала первой в истории компании со встроенным модемом для сетей пятого поколения (5G).