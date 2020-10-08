Эксперт рассказал, как в WhatsApp прочесть стёртое собеседником сообщение

https://static.news.ru/photo/c04462e2-08f7-11eb-95e7-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин заявил, что сообщение, удалённое по какой-то причине собеседником в WhatsApp, можно всё-таки прочитать. По его словам, для этого следует использовать специальные программы.
Большинство программ по восстановлению удалённых сообщений можно установить только пользователям ОС Android. Одна из популярных программ, которая позволяет прочитать утерянное сообщение, называется Notif log notification history — уточнил эксперт в интервью агентству ПРАЙМ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина объяснила, как сделать так, чтобы никто чужой не входил в WhatsApp пользователя. По её словам, в первую очередь необходимо установить пароль на доступ к смартфону. Кроме того, следует настроить двухфакторную аутентификацию для WhatsApp и никому не давать гаджет в руки.