Эксперт рассказал, как в WhatsApp прочесть стёртое собеседником сообщение

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Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов заявил, что определить, как пользователь смартфона записан у кого-то в телефоне, можно с помощью специальных приложений. Однако, по его словам, делать этого не следует, если брать в расчёт информационную безопасность.

Самый яркий пример такого приложения — GetContact. Пару лет назад он был в топе русскоязычного сегмента App Store. Изначально этот сервис создавался, чтобы вычислять звонки от спамеров, — подчеркнул эксперт...