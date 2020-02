NEWS.ru собрал всю известную информацию о грядущих девайсах компании — флагманской линейке Samsung Galaxy S20 и новом складном смартфоне Galaxy Z Flip.

Samsung решила последовать примеру Apple и пропустить цифры в названии линейки. Только вместо одной она перескочила сразу на 10 в честь нового десятилетия. Пользователей ждут три модели — Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra, которые в том числе получат поддержку пятого поколения мобильной связи. Она станет одной из основных особенностей линейки и способствует продвижению 5G в массы.

Стандартную версию оснастят 6.2-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, тройной основной камерой на 12,64 (телефото с трёхкратным оптическим зумом) и 12 Мп (ультраширокий объектив), 10-мегапиксельной фронтальной камерой, расположенной в дыре, и батареей ёмкостью 4 тысячи мАч.

Galaxy S20 также получит процессор Qualcomm Snapdragon 865, 128 Гб внутренней флеш-памяти, ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, а также поддержку eSIM и карт памяти micro-SD. Аудиоразъёма 3,5 мм для наушников в смартфоне не будет.

Средняя модель, Galaxy S20 Plus, отличается от младшего брата большим экраном (6,7 дюйма), 12 Гб оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью 4,5 тысячи мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Топовый S20 Ultra предложит юзерам 6,9-дюймовый дисплей, тройную заднюю камеру на 108,48 (телефото с десятикратным оптическим зумом) и 12 Мп (ультраширокий) + TOF датчик глубины, селфи-камеру на 40 Мп, от 128 до 512 Гб встроенного хранилища, версию на 16 Гб RAM и более ёмкую батарею (5 тысяч мАч) с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Среди других особенностей новой линейки — функция Quick Share, аналог «яблочной» AirDrop. Она позволит быстрее обмениваться фотографиями, видеороликами и другими файлами между совместимыми устройствами. Смартфоны выйдут в четырёх цветовых вариациях: S20 (серый, розовый и голубой), S20 Plus (чёрный, серый и голубой) и S20 Ultra (чёрный и серый).