Южнокорейская компания Samsung традиционно открывает год самых ожидаемых техноновинок. За пару недель до старта конференции MWC 2020 в Барселоне производитель проведёт мероприятие Samsung Galaxy Unpacked в Сан-Франциско, где обещает показать устройства, которые «определят следующее десятилетие мобильных инноваций».

NEWS.ru собрал всю известную информацию о грядущих девайсах компании — флагманской линейке Samsung Galaxy S20 и новом складном смартфоне Galaxy Z Flip.

Galaxy S20

Samsung решила последовать примеру Apple и пропустить цифры в названии линейки. Только вместо одной она перескочила сразу на 10 в честь нового десятилетия. Пользователей ждут три модели — Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra, которые в том числе получат поддержку пятого поколения мобильной связи. Она станет одной из основных особенностей линейки и способствует продвижению 5G в массы.

Стандартную версию оснастят 6.2-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, тройной основной камерой на 12,64 (телефото с трёхкратным оптическим зумом) и 12 Мп (ультраширокий объектив), 10-мегапиксельной фронтальной камерой, расположенной в дыре, и батареей ёмкостью 4 тысячи мАч.

The S20+ is definitely bigger than the S10+ pic.twitter.com/ippNxOAdar — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 14, 2020

Galaxy S20 также получит процессор Qualcomm Snapdragon 865, 128 Гб внутренней флеш-памяти, ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, а также поддержку eSIM и карт памяти micro-SD. Аудиоразъёма 3,5 мм для наушников в смартфоне не будет.

Средняя модель, Galaxy S20 Plus, отличается от младшего брата большим экраном (6,7 дюйма), 12 Гб оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью 4,5 тысячи мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Топовый S20 Ultra предложит юзерам 6,9-дюймовый дисплей, тройную заднюю камеру на 108,48 (телефото с десятикратным оптическим зумом) и 12 Мп (ультраширокий) + TOF датчик глубины, селфи-камеру на 40 Мп, от 128 до 512 Гб встроенного хранилища, версию на 16 Гб RAM и более ёмкую батарею (5 тысяч мАч) с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Среди других особенностей новой линейки — функция Quick Share, аналог «яблочной» AirDrop. Она позволит быстрее обмениваться фотографиями, видеороликами и другими файлами между совместимыми устройствами. Смартфоны выйдут в четырёх цветовых вариациях: S20 (серый, розовый и голубой), S20 Plus (чёрный, серый и голубой) и S20 Ultra (чёрный и серый).

Here are the official, watermark-less renders of the Galaxy S20 4G/5G Cloud Pink Colour! Do you like the colour? Would you choose the Cosmic Grey, Cloud Blue or Cloud Pink? All 3 look really good and there will be no Black colour option. #GalaxyS20 #GalaxyUNPACKED #Samsung pic.twitter.com/3mxtuXxOIc — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 24, 2020

Цены смартфонов должны быть следующими:

Galaxy S20: $850

Galaxy S20 Plus: $950

Galaxy S20 Ultra: $1,2 тысячи

Galaxy Z Flip

Информация, что Samsung работает над новым складным смартфоном, появилась ещё в прошлом году. Многие инсайдеры говорили о наследнике проблемного Galaxy Fold, однако компания всё же пошла немного в другом направлении, обратившись к иному форм-фактору. Такому же, как у возродившейся «раскладушке» Motorola razr.

Первоначально известное как Galaxy Bloom, устройство должно поступить в продажу с названием Galaxy Z Flip. Смартфон может стать первым на рынке, оснащённым ультратонким гибким дисплеем. Однако поможет ли это новинке избавится от проблем предшественника, пока неизвестно.

Ожидается, что Galaxy Z Flip получит 6,7-дюймовый экран с разрешением 2636×1080 пикселей, внешний дисплей размером 1,06 дюйма и разрешением 300×116 пикселей, две основные камеры по 12 Мп каждая, 10-мегапиксельную фронтальную камеру с автофокусом и батарею ёмкостью 3,3 тысячи мАч с поддержкой беспроводной зарядки. «Скрытый шарнир» не позволит попасть внутрь девайса пыли и крошкам.

Аппаратной основой смартфона станут чипсет Snapdragon 855 Plus, 8 Гб RAM и 256 Гб флеш-памяти. Galaxy Z Flip будет работать под управлением Android 10 с оболочкой One UI 2. В отличие от Galaxy S20 новый складной смартфон не получит поддержки 5G.

Galaxy Z Flip поступит в продажу в День всех влюблённых, 14 декабря. Стоимость устройства составит $1,4 тысячи.

Galaxy Buds+

Samsung также готовит к презентации новую версию беспроводных наушников Galaxy Buds+. Они станут немного тяжелее предшественников (6,3 г против 5,6 г), будут работать дольше (до 11 часов, с футляром до 22 часов), смогут подключаться сразу к нескольким устройствам, а также получат дополнительный внешний микрофон и интеграцию с музыкальным стриминговым сервисом Spotify, который в России пока не запущен.

Holy fuck give me the Galaxy Buds+ right now! pic.twitter.com/MPYp03IGD8 — Max Weinbach (@MaxWinebach) February 4, 2020

Главным нововведением станет появление полноценной поддержки iOS, о чём свидетельствует соответствующее приложение для Galaxy Buds+ в App Store. Наушники будут совместимы с iPhone 7 и более новыми моделями, работающими под управлением iOS 10 и выше.

Презентация Samsung пройдёт 11 февраля в 22:00 по московскому времени. NEWS.ru будет следить за ходом мероприятия и оперативно рассказывать о новых продуктах компании.