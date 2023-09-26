Что известно об отключении WhatsApp на Android: сроки, кого коснется WhatsApp прекратит работать на смартфонах Android с устаревшей ОС

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Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) перестанет поддерживаться на смартфонах со старыми версиями операционной системы Android. Что об этом известно, когда произойдет отключение?

Сегодня работа мессенджера распространяется на устройства с Android 4.1 и новее, а также на iPhone с iOS не ниже 12-й версии. Однако с конца октября WhatsApp будет поддерживать устройства на базе Android только с операционной системой (ОС) 5.0 и выше.

«Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше», — говорится в сообщении.

Версия Android 5.0 вышла в 2014 году. В компании уточнили, что перед отключением приложения будет разослано несколько уведомлений с напоминанием о необходимости обновить операционную систему для дальнейшего использования мессенджера.

Почему WhatsApp хотели заблокировать в России

WhatsApp 13 сентября открыл доступ к каналам для пользователей более чем в 150 странах. Из-за этой функции в России заявили о готовности пересмотреть официальную позицию по работе мессенджера в стране. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационным технологиям Антон Горелкин.

«Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — отметил парламентарий.

Однако 26 сентября Горелкин сообщил, что вероятность блокировки WhatsApp в России крайне низкая, поскольку мессенджер не планирует распространять функцию каналов на российских пользователей.

«Я вероятность блокировки WhatsApp оцениваю как крайне низкую, потому что публичные каналы они открывать не будут, и это остается исключительно средством коммуникации, которое наши граждане могут использовать», — сказал он.

Кому запрещено пользоваться WhatsApp

В России с 1 марта 2023 года вступил в силу закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому банки и финансовые организации не могут использовать мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.

По информации Telegram-канала Baza, сотрудникам российской полиции посоветовали удалить или переименовать рабочие чаты в WhatsApp. В МВД руководствуются тем, что владеющая соцсетью компания Meta уже больше года признана Минюстом экстремистской организацией.

Заблокируют ли в России YouTube

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что на настоящий момент российское правительство не обсуждает вопрос блокировки YouTube, заверив, что у российских пользователей не возникнет проблем с доступом к видеохостингу.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что вопрос о прекращении работы YouTube в России может быть поднят, когда появится его полноценный аналог.

«На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет, ключевое слово тут — пока», — заявил он.

Депутат выразил надежду, что замена американскому сервису будет создана. Хинштейн отметил, что процесс блокировки сегодня не представляет трудностей. По его словам, когда был запрет на Telegram, технически реализовать его было сложно, но теперь принят «ряд законов, позволяющих применять самые разные методы реагирования».

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