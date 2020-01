OnePlus собирается провести специальное мероприятие в начале января на выставке CES 2020, в рамках которого компания представит новый концепт смартфона Concept One. Производитель уверяет, что покажет зрителям «альтернативное видение будущего смартфона», таким образом намекая на некую новую технологию или дизайн. Не исключено, что OnePlus может представить собственный складной смартфон.

On the 6th anniversary of our founding, our commitment to doing things differently and pushing boundaries is stronger than ever.



Come see an alternate vision for the future of smartphones with the unveiling of the OnePlus Concept One at CES. pic.twitter.com/jrX64ant2F