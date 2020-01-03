Складные смартфоны в 2019 году так и не смогли укрепиться на рынке, однако производители не теряют надежды, что инновационный форм-фактор всё-таки найдёт свою нишу. И пока компании решают трудности с гибкими дисплеями, всё больше новых устройств получает поддержку 5G. В 2020 году их станет ещё больше. NEWS.ru изучил утечки и слухи о грядущих смартфонах и собрал всё самое важное в одном материале.

Таинственный смартфон OnePlus

OnePlus собирается провести специальное мероприятие в начале января на выставке CES 2020, в рамках которого компания представит новый концепт смартфона Concept One. Производитель уверяет, что покажет зрителям «альтернативное видение будущего смартфона», таким образом намекая на некую новую технологию или дизайн. Не исключено, что OnePlus может представить собственный складной смартфон.

On the 6th anniversary of our founding, our commitment to doing things differently and pushing boundaries is stronger than ever.



Come see an alternate vision for the future of smartphones with the unveiling of the OnePlus Concept One at CES. pic.twitter.com/jrX64ant2F — OnePlus (@oneplus) December 17, 2019

Samsung Galaxy S11

Samsung должна традиционно открыть парад флагманов 2020 года. На этот раз компания хочет сделать ставку на камеру устройства — оно должно получить 108-мегапиксельный сенсор для основной камеры. Производитель также оснастит грядущую новинку сверхширокоугольным объективом, пятикратным оптическим зумом и ToF-датчиком. Последний пригодится пользователям при портретной съёмке и взаимодействии с AR-приложениями (дополненная реальность).

Чипсетом Galaxy S11 может стать Snapdragon 865 в США и Exynos 990 в Европе. Смартфон также получит возможность сканировать до двух отпечатков пальцев одновременно. «Дыра» в дисплее переместится в центр, как в Galaxy Note 10, а Plus-версия обзаведётся батареей ёмкостью 5000 мАч производства LG.

Samsung Galaxy Fold 2

Потерпев фиаско с оригинальным Galaxy Fold, южнокорейская компания отложила релиз складного смартфона на несколько месяцев. Исправленное устройство вышло в сентябре, а уже в декабре президент Samsung Electronics Янг Сон раскрыл, что тираж аппаратов достиг 1 млн копий по всему миру.

Samsung остаётся одним из немногих экспериментирующих производителей и поэтому, работая над ошибками, ищет идеальное решение. В конце года Samsung в рамках конференции разработчиков представила концепт нового складного смартфона, который очень похож на новую версию легендарной раскладушки Motorola RAZR. Демонстрация новинки должна пройти вместе с запуском Galaxy S11.

Samsung считает, что кардинальные изменения камеры в S11 вместе с дальнейшим развитием складных девайсов и беспроводным соединением пятого поколения (5G) должны помочь ей получить преимущество над Apple до её сентябрьской презентации линейки iPhone 2020 года.

iPhone SE 2

app-time.ru/twitter.com

Пока Samsung пытается получить преимущество над Apple, в Купертино намерены провести массовую бомбардировку — в 2020 году в продажу могут поступить сразу пять новых iPhone. Одним из них станет бюджетный iPhone SE 2. Устройство должно получить 4,7-дюймовый LCD-экран с разрешением 1334 × 750 пикселей, а его форм-фактор будет почти идентичен iPhone 8.

Смартфон планируют оснастить однокристальной системой A13 Bionic, оперативной памятью объёмом в 3Гб и 64 или 128 Гб внутренней памяти. Предположительная стоимость iPhone SE 2 составит $399. Релиз смартфона намечен на первое полугодие.

iPhone 2020

Для традиционной сентябрьской презентации Apple подготовит четыре модели: один с 5,4-дюймовым OLED-дисплеем, два с 6,1-дюймовыми и последний с 6,7-дюймовым. Весь квартет iPhone будет поддерживать 5G благодаря модемным чипам от Qualcomm, однако их главным различием, кроме размеров экрана, станут технологии камеры.

Самый маленький «яблочный» смартфон и менее дорогая модель с 6,1 дюйма будут оснащены двойной камерой на задней панели. Оставшиеся два топовых устройства получат три камеры и технологию ToF для сканирования объектов и окружения. С точки зрения дизайна iPhone с OLED-дисплеем 2020 года будет похож на iPhone 4.

Apple также работает над технологией подэкранного сканера отпечатков пальцев. Она уже тестируется как внутри компании, так и среди зарубежных поставщиков и может появиться в линейке iPhone 2020 года. Touch ID будет задействовать большую площадь дисплея и сможет работать в тандеме с технологией распознавания лиц Face ID. В случае успешного тестирования новинка появится в этом году, однако не исключено, что она может задержаться до 2021 года.

Huawei P40

SmartDroidDE/twitter.com

О линейке Huawei P40 на данный момент известно немного. Компания намерена улучшить качество фотографий и производительность смартфона, который получит новый и уникальный дизайн. По слухам, серия получит прямоугольную камеру, а старшая модель, P40 Pro, — изогнутый с четырёх сторон экран.

Линейка не будет работать на HarmonyOS, новой операционной системе Huawei, которая должна появиться в смартфонах компании только в 2021 году. Android останется на месте, но из-за ситуации с санкциями США по-прежнему без сервисов Google. Их альтернативой станут собственные приложения Huawei, над которым она работает совместно с индийскими разработчиками.

Официальная презентация флагмана пройдёт в конце марта 2020 года.

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 станет одним из первых смартфонов, который будет оснащён новым процессором Snapdragon 865. Ожидается, что аппарат получит технологию быстрой зарядки мощностью 66 Вт, дыру в дисплее для фронтальной камеры, основную камеру на 64 Мп (датчик Sony IMX686) и поддержку 5G.

Смартфон может получить 6,5-дюймовый OLED-экран с кадровой частотой 90 Гц, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и квадрокамеру на 64, 20 (сверхширокоугольный), 12 (телеобъектив) и 5 Мп (макро), а также 8 или 12 Гб оперативной и 128 или 256 Гб внутренней флеш-памяти.