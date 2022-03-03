Цены на технику Apple выросли после остановки официальных продаж

Стоимость техники Apple заметно выросла в России за последние дни, а на фоне сообщений о прекращении продаж официальным магазином цена стала свободной. Так, на «Яндекс.Маркете» MacBook Pro с диагональю 16 дюймов продают за 1,138 миллиона рублей, узнали корреспонденты РИА Новости.

Серебристый MacBook Pro с жёстким диском на 1 терабайт и оперативной памятью 64 гигабайта выставлен на «Яндекс.Маркете» за 1,138 миллиона рублей с возможностью доставки курьером в день заказа. Такой же ноутбук у других продавцов стоит около 500 тысяч рублей.

В Москве 2 марта не открылись магазины ретейлера re:Store, продающего гаджеты компании Apple. О приостановке работы нет никаких объявлений ни в магазинах, ни на сайте продавца. В то же время сотрудники торговой точки у станции метро «Преображенская» сообщили корреспондентам о скором поступлении в магазин новой техники, а официальный представитель компании в России заявила о временном характере закрытия.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple закрыла возможность покупки товаров на своём официальном сайте в РФ. На всех товарах в графе «Доставка» стоит указание «В настоящее время недоступна». В настоящее время в официальном интернет-магазине компании невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и аппаратуру для умного дома.