Как писал NEWS.ru, генеральный директор BlackBerry Джон Чен не уверен в потенциале сегодняшних складных смартфонов — он считает, что сейчас эти устройства сами по себе громоздкие и имеют очень высокий ценник. Чен не стал рекомендовать эти гаджеты никому за пределами лабораторий, где они испытываются. По его словам, после изобретения сканеров отпечатков пальцев (физических и ультразвуковых), технологий распознавания лиц и радужной оболочки глаза никаких прорывов в ближайшее время на рынке не предвидится.