https://static.news.ru/photo/1ba5321e-46a3-11ea-aee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Caroline Seidel/dpa/Global Look Press

Компания BlackBerry Mobile официально объявила о прекращении продаж смартфонов, выпускаемых под брендом BlackBerry с 31 августа 2020 года.

Смартфоны, проданные до этой даты, будут обслуживаться по гарантии до 31 августа 2022 года, — говорится в сообщении компании.

В некогда популярный канадский бренд попытался вдохнуть вторую жизнь в 2016 году китайский гигант TCL, однако смартфоны BlackBerry популярными так и не стали.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор BlackBerry Джон Чен не уверен в потенциале сегодняшних складных смартфонов — он считает, что сейчас эти устройства сами по себе громоздкие и имеют очень высокий ценник. Чен не стал рекомендовать эти гаджеты никому за пределами лабораторий, где они испытываются. По его словам, после изобретения сканеров отпечатков пальцев (физических и ультразвуковых), технологий распознавания лиц и радужной оболочки глаза никаких прорывов в ближайшее время на рынке не предвидится.