Apple выпустит беспроводной магнитный аккумулятор для смартфонов

https://static.news.ru/photo/c63d4fe0-72b7-11eb-b781-96000091f725_660.jpg Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беспроводный магнитный аккумулятор для зарядки смартфонов последнего поколения готовит к выпуску компания Apple. Корпус устройства будет выполнен из белого прорезиненного материала.

Специалисты Apple работают над этой новинкой уже год. Они планировали представить новинку широкой публике через несколько месяцев после презентации линейки смартфонов iPhone 12, сообщает Bloomberg.

Беспроводный аккумулятор будет совместим с устройством MagSafe, предназначенным для мгновенного примагничивания и обеспечения более быстрой зарядки. При этом корпус его, скорее всего, будет из прорезиненного материала. Кроме того, новая разработка не имеет ничего общего с чехлами Smart Battery Case от Apple.

Как писал NEWS.ru, функция Always on Display, давно используемая другими производителями смартфонов, может появиться и на новом iPhone.

Отмечается, что она позволяет появляться ограниченной информации на смартфоне в режиме ожидания. Apple выпустила первый iPhone с подобным экраном ещё в 2017 году, но компания пока так и не реализовала полезную опцию.