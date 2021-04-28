Apple резко сократит производство AirPods

https://static.news.ru/photo/bd47aa74-a81e-11eb-a914-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Apple столкнулась с падением спроса на свои беспроводные наушники AirPods. Компания вынуждена сократить объёмы производства устройства, передаёт Nikkei Asia со ссылкой на анонимные источники.

Темпы роста спроса на девайс снизились впервые с 2016 года, когда были представлены первые гарнитуры. В связи с этим в Купертино отредактировали производственный план на 2021 год, сократив его с 110 млн штук до 80 млн.

Инсайдер издания рассказал, что компания хочет подогреть интерес к своим наушникам презентацией AirPods 3. Их анонс аналитики ожидали на Apple Event в апреле, однако компания так и не представила девайс.

По итогам 2020 года Apple заняла 31% рынка беспроводных наушников. Однако сейчас конкуренция обострилась. Так, китайская Xiaomi получила 12% рынка за счёт недорогих девайсов, которые не может предложить продающая премиальные товары Apple.

Сейчас в ассортименте Apple есть AirPods (второе поколение), AirPods Pro с активным шумоподавлением, а также полноразмерные AirPods. Последние представили в конце 2020 года, они продаются по цене, сопоставимой с базовыми моделями iPhone.