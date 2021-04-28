Apple резко сократит производство AirPods

Apple столкнулась с падением спроса на свои беспроводные наушники AirPods. Компания вынуждена сократить объёмы производства устройства, передаёт Nikkei Asia со ссылкой на анонимные источники.
Темпы роста спроса на девайс
Инсайдер издания рассказал, что компания хочет подогреть интерес к своим наушникам презентацией AirPods 3. Их анонс аналитики ожидали на Apple Event в апреле, однако компания так и не представила девайс.
По итогам 2020 года Apple заняла 31% рынка беспроводных наушников. Однако сейчас конкуренция обострилась. Так, китайская Xiaomi получила 12% рынка за счёт недорогих девайсов, которые не может предложить продающая премиальные товары Apple.
Сейчас в ассортименте Apple есть AirPods (второе поколение), AirPods Pro с активным шумоподавлением, а также полноразмерные AirPods. Последние представили в конце 2020 года, они продаются по цене, сопоставимой с базовыми моделями iPhone.