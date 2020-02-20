https://static.news.ru/photo/f2091312-53db-11ea-a332-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Apple рассматривает возможность разрешить установку сторонних приложений по умолчанию. Пользователи смогут самостоятельно выбрать альтернативу браузеру Safari или «Почты».

Изменения также коснутся поддержки сторонних музыкальных приложений. Apple добавила её с SiriKit в iOS 13, но сейчас система всегда отдаёт предпочтение Apple Music и Apple Podcasts, если пользователь не уточняет название программы.

Компания должна показать нововведение во время презентации 14-й версии ОС в июне, однако, как уточняет Bloomberg, опция находится в стадии разработки и окончательное решение по ней ещё не принято.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple готовится провести весеннюю презентацию в конце марта. По всей вероятности, мероприятие, на котором компания должна показать бюджетный iPhone, пройдёт во вторник, 31 числа.