Компания Apple рассматривает возможность разрешить установку сторонних приложений по умолчанию. Пользователи смогут самостоятельно выбрать альтернативу браузеру Safari или «Почты».
Изменения также коснутся поддержки сторонних музыкальных приложений. Apple добавила её с SiriKit в iOS 13, но сейчас система всегда отдаёт предпочтение Apple Music и Apple Podcasts, если пользователь не уточняет название программы.
Компания должна показать нововведение во время презентации 14-й версии ОС в июне, однако, как
Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple готовится провести весеннюю презентацию в конце марта. По всей вероятности, мероприятие, на котором компания должна показать бюджетный iPhone, пройдёт во вторник, 31 числа.
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