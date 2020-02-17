https://static.news.ru/photo/a982b0ac-521f-11ea-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Jaitner/dpa/Global Look Press

Apple готовится провести весеннюю презентацию в конце марта. По всей вероятности, мероприятие пройдёт во вторник, 31-ого числа.

В рамках ивента Apple должна представить бюджетный смартфон с предполагаемыми названиями iPhone SE 2 или iPhone 9. Он поступит в продажу 3 апреля, сообщает MacRumours со ссылкой на немецкий сайт iPhone-ticker.de.

Бюджетный iPhone должен получить 4,7-дюймовый LCD-экран, сканер отпечатков Touch ID, встроенный в кнопку «Домой», процессор A13, как у линейки 2019 года, и основную камеру с одним объективом. Форм-фактор смартфона будет почти идентичен iPhone 8.

По слухам, в ближайшие месяцы компания покажет обновлённые iPad Pro и 13-дюймовый MacBook Pro, а также high-end наушники, устройство для отслеживания предметов AirTag и беспроводное зарядное устройство.

Ранее Apple сообщила, что темпы возвращения в привычный график после китайского Нового года оказались ниже, чем предполагалось ранее. Виной тому стал коронавирус. В связи с этим компания сократит уровень поставок своих смартфонов, писал NEWS.ru.