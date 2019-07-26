https://static.news.ru/photo/ea100346-afa3-11e9-8db7-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Шалимов Фото: Ina Fassbender/dpa/Global Look Press

Бывший полузащитник московского «Спартака» Игорь Шалимов прокомментировал острую ситуацию, которая сложилась в результате его высказывания на странице в Instagram в адрес главного тренера «красно-белых» Олега Кононова.

Я не так часто общаюсь и отвечаю болельщикам футбольных клубов в социальных сетях и сейчас не хочу всё это комментировать, — сказал Шалимов корреспонденту News.ru.

25 июля легенде футбольного клуба «Спартак» Фёдору Черенкову исполнилось бы 60 лет. Олег Кононов посетил могилу, поздравив бывшего игрока с юбилеем.

Поздравляю Фёдора с 60-летием. Всех его друзей, всех болельщиков «Спартака». Все мы знаем, какой игрок и какой человек он был, — сказал он.

Нигматуллин отреагировал на слова Шалимова о главном тренере «Спартака», назвав их «бредом», писал News.ru.