Бывший голкипер футбольного клуба «Спартак» Руслан Нигматуллин отреагировал на слова экс-полузащитника «красно-белых» Игоря Шалимова в адрес главного тренера Олега Кононова.
Бред, который написал Игорь Шалимов, я даже комментировать не хочу. Это не поддаётся оправданиям, — сказал Нигматуллин корреспонденту News.ru.
25 июля Олег Кононов на могиле легенды «Спартака» Фёдора Черенкова поздравил его с 60-летием. На это резко отреагировал Игорь Шалимов, оскорбив действующего главного тренера команды.
Ходить на кладбище и поздравлять с юбилеем Черенкова — это пик дебилизма, — написал Шалимов в комментарии к своему посту в Instagram.
25 июля Черенкову исполнилось бы 60 лет. Он является рекордсменом по количеству проведённых матчей за «Спартак» — 494 игры.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к легенде «красно-белых», писал News.ru.