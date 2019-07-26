https://static.news.ru/photo/917c274e-afa0-11e9-9490-fa163e074e61_1024.jpg Руслан Нигматуллин Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Бывший голкипер футбольного клуба «Спартак» Руслан Нигматуллин отреагировал на слова экс-полузащитника «красно-белых» Игоря Шалимова в адрес главного тренера Олега Кононова.

Бред, который написал Игорь Шалимов, я даже комментировать не хочу. Это не поддаётся оправданиям, — сказал Нигматуллин корреспонденту News.ru.

25 июля Олег Кононов на могиле легенды «Спартака» Фёдора Черенкова поздравил его с 60-летием. На это резко отреагировал Игорь Шалимов, оскорбив действующего главного тренера команды.

Ходить на кладбище и поздравлять с юбилеем Черенкова — это пик дебилизма, — написал Шалимов в комментарии к своему посту в Instagram.

25 июля Черенкову исполнилось бы 60 лет. Он является рекордсменом по количеству проведённых матчей за «Спартак» — 494 игры.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к легенде «красно-белых», писал News.ru.