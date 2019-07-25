Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о легенде «Спартака» Фёдоре Черенкове.
Мы жили с Черенковым в одном подъезде — он на шестом этаже, я на десятом, играли несколько лет в одной команде. Поэтому знали друг друга достаточно хорошо. Для меня он прежде всего был большим футболистом и очень скромным человеком, — цитирует Черчесова ТАСС.
25 июля Черенкову исполнилось бы 60 лет. Он является рекордсменом по количеству проведённых матчей за «Спартак» — 494 игры.
Один из многолетних лидеров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков принял решение о возобновлении профессиональной карьеры, и ближайший сезон он проведёт в «Крыльях Советов».