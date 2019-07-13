Один из многолетних лидеров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков принял решение о возобновлении профессиональной карьеры.
Александр Анюков возобновил игровую карьеру, ближайший сезон он проведет в «Крыльях Советов». Удачи, легенда! — сообщает пресс-служба клуба.
Ранее футболист заявлял о завершении карьеры.
Анюков выступал за петербургский клуб с 2005 по 2019 год. За это время он стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырёхкратным победителем Суперкубка России.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальной команде обязательно нужно попасть на чемпионат Европы — 2020, писал News.ru.