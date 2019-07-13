https://static.news.ru/photo/478bcaf6-a54e-11e9-a247-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Один из многолетних лидеров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков принял решение о возобновлении профессиональной карьеры.

Александр Анюков возобновил игровую карьеру, ближайший сезон он проведет в «Крыльях Советов». Удачи, легенда! — сообщает пресс-служба клуба.

Ранее футболист заявлял о завершении карьеры.

Анюков выступал за петербургский клуб с 2005 по 2019 год. За это время он стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырёхкратным победителем Суперкубка России.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальной команде обязательно нужно попасть на чемпионат Европы — 2020, писал News.ru.