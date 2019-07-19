https://static.news.ru/photo/d4fc931e-aa2d-11e9-ad1e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: spartak.com

Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».

«Ростов» не давал согласия «Арсеналу» на переговоры с Мирзовым. В связи с этим ФК «Ростов» оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции РФС для защиты своих прав. Этот поступок не красит «Арсенал» и Резиуана Мирзова, — говорится на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне Мирзов на правах аренды выступал в составе «Арсенала», за который провёл 32 матча, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

3 июня 2019 года Мирзов дебютировал в составе сборной России в матче против «Чертаново» и после выхода на замену забил гол.

Ранее News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.