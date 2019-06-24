Лионель Месси Фото: 辛悦卫/Xinhua/Global Look Press

Организация Объединённых Наций (ООН) в своём Twitter выложила пост против дискриминации женщин-футболистов по оплате труда во главе с нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.

На картинке сравнивается зарплата одного футболиста мирового уровня, как Месси ($ 84 млн в год) с зарплатой всех 1693 женщин-футболисток — $ 42,6 млн.

Один футболист мужского пола зарабатывает почти вдвое больше, чем заработная плата всех игроков в 7 лучших женских футбольных лигах, — написано под постом.

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