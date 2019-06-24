Организация Объединённых Наций (ООН) в своём Twitter выложила пост против дискриминации женщин-футболистов по оплате труда во главе с нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.
На картинке сравнивается зарплата одного футболиста мирового уровня, как Месси ($ 84 млн в год) с зарплатой всех 1693 женщин-футболисток — $ 42,6 млн.
Один футболист мужского пола зарабатывает почти вдвое больше, чем заработная плата всех игроков в 7 лучших женских футбольных лигах, — написано под постом.
1 male soccer player makes almost double as much as the combined salaries of all players in the top 7 women's soccer leagues.— United Nations (@UN)
During the
#WomensWorldCup2019, join @UN_Womenin demanding equal pay for #WomenInSport. https://t.co/5xnSaUqEO1 pic.twitter.com/SMr23362hg 23 июня 2019 г.
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