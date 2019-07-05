https://static.news.ru/photo/d7ae9454-9f29-11e9-b5ea-fa163e074e61_1024.jpg Деле Алли Фото: DeFodi.eu, via www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press

Полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» и сборной Англии Деле Алли во время отдыха в Греции потерял сознание.

Как сообщает The Sun, 23-летний Алли отмечал день рождения своей девушки и, употребив большое количество алкогольных напитков, лёг на лежак.

Dele Alli carried off beach after collapsing on sun lounger https://t.co/FbY4NZyByf pic.twitter.com/u6HfFFE4vK — The Sun Football (@TheSunFootball) 5 июля 2019 г.

Девушка попыталась привести футболиста в чувство, однако сумела сделать это только с помощью двух мужчин. Алли, добравшись с их помощью до машины, сел за руль автомобиля и уехал в отель.

В завершившемся сезоне Алли провёл за «Тоттенхэм» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал восемь голевых передач.

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