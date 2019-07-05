Полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» и сборной Англии Деле Алли во время отдыха в Греции потерял сознание.
Как сообщает The Sun, 23-летний Алли отмечал день рождения своей девушки и, употребив большое количество алкогольных напитков, лёг на лежак.
Dele Alli carried off beach after collapsing on sun lounger— The Sun Football (@TheSunFootball)
https://t.co/FbY4NZyByf pic.twitter.com/u6HfFFE4vK 5 июля 2019 г.
Девушка попыталась привести футболиста в чувство, однако сумела сделать это только с помощью двух мужчин. Алли, добравшись с их помощью до машины, сел за руль автомобиля и уехал в отель.
В завершившемся сезоне Алли провёл за «Тоттенхэм» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал восемь голевых передач.
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