Лучшая левая защитница, американская футболистка Джаелин Хинкл не смогла участвовать на чемпионате мира во Франции из-за религиозных взглядов.
В июне 2017 года спортсменка отказалась играть за национальную команду в товарищеском матче, узнав, что все футболисты должны надеть футболки с номерами, раскрашенными в цвета радуги в поддержку ЛГБТ-сообществ, что противоречит её христианской вере, сообщает Washington Post.
В душе я понимала, что поступаю правильно и благонравно, — сказала Хинкл в интервью «Клубу 700» в мае 2018 года.