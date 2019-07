Фото: Ricky Fitchett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В июне 2017 года спортсменка отказалась играть за национальную команду в товарищеском матче, узнав, что все футболисты должны надеть футболки с номерами, раскрашенными в цвета радуги в поддержку ЛГБТ-сообществ, что противоречит её христианской вере, сообщает Washington Post.