https://static.news.ru/photo/3ccd42b2-a476-11e9-8eb0-fa163e074e61_1024.jpg Джаелин Хинкл Фото: Ricky Fitchett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лучшая левая защитница, американская футболистка Джаелин Хинкл не смогла участвовать на чемпионате мира во Франции из-за религиозных взглядов.

В июне 2017 года спортсменка отказалась играть за национальную команду в товарищеском матче, узнав, что все футболисты должны надеть футболки с номерами, раскрашенными в цвета радуги в поддержку ЛГБТ-сообществ, что противоречит её христианской вере, сообщает Washington Post.

В душе я понимала, что поступаю правильно и благонравно, — сказала Хинкл в интервью «Клубу 700» в мае 2018 года.

Religious clash leaves USA’s best left back an observer of World Cup bid https://t.co/sfMYK0BLQV — Erick Erickson (@EWErickson) 7 июля 2019 г.

После этого девушку исключили из сборной и списка участников чемпионата мира по футболу.

На последнем ЧМ представительницы США обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:0 и стали победительницами турнира в четвёртый раз.

Президент США Дональд Трамп поздравил женскую футбольную сборную с победой в финале ЧМ, писал News.ru.