Нападающий японского футбольного клуба «Саган Тосу» Фернандо Торрес, ранее также выступавший за «Челси», «Ливерпуль» и «Атлетико», объявил о завершении карьеры.

После 18 захватывающих лет пришло время завершить карьеру, — написал он в своем Twitter.

Торрес выступал за клуб из Японии с лета 2018 года, сыграв в нынешнем сезоне 7 матчей в Джей-лиге не сумев отличится результативными действиями.

Вместе с «Челси» он стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии, с «Атлетико» — Лиги Европы. В составе сборной Испании завоевал золото чемпионата мира 2010 года и является двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может завершить карьеру в сборной Аргентины после Кубка Америки-2019, писал News.ru.

 

 

 

 

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