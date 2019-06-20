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Нападающий японского футбольного клуба «Саган Тосу» Фернандо Торрес, ранее также выступавший за «Челси», «Ливерпуль» и «Атлетико», объявил о завершении карьеры.

После 18 захватывающих лет пришло время завершить карьеру, — написал он в своем Twitter.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres (@Torres) 21 июня 2019 г.

Торрес выступал за клуб из Японии с лета 2018 года, сыграв в нынешнем сезоне 7 матчей в Джей-лиге не сумев отличится результативными действиями.

Вместе с «Челси» он стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии, с «Атлетико» — Лиги Европы. В составе сборной Испании завоевал золото чемпионата мира 2010 года и является двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

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