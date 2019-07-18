Фото: Al Sermeno/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский клуб высшей профессиональной футбольной лиги «Сиэтл Саундерс» сыграл с дортмундской «Боруссией» товарищеский матч, который закончился со счётом 3:1 в пользу немецкой команды.

За американцев на поле вышел 8-летний Хим Гойал, который болеет лейкозом и тренируется в системе «Сиэтла».

На поле он занял место в воротах.

Спорт всегда даем вам выход из ситуации. Он позволяет исчезнуть в собственном мире и забыть о ваших проблемах, — приводит слова голкипера «Сиэтла» Стефана Фрея пресс-служба клуба.

В составе немецкого клуба забили полузащитник Мариус Вольф, 25-летний нападающий Пако Алькасер и полузащитник Джейдон Санчо. У американцев отличился защитник Джонатан Кэмпбелл.

Полузащитник и бывший капитан футбольного клуба «Рома» Даниэле Де Росси переходит в аргентинский «Бока Хуниорс», писал News.ru.

News.ru в соцсетях