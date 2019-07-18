https://static.news.ru/photo/4307e2fc-a928-11e9-8e79-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Al Sermeno/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский клуб высшей профессиональной футбольной лиги «Сиэтл Саундерс» сыграл с дортмундской «Боруссией» товарищеский матч, который закончился со счётом 3:1 в пользу немецкой команды.

За американцев на поле вышел 8-летний Хим Гойал, который болеет лейкозом и тренируется в системе «Сиэтла».

На поле он занял место в воротах.

Спорт всегда даем вам выход из ситуации. Он позволяет исчезнуть в собственном мире и забыть о ваших проблемах, — приводит слова голкипера «Сиэтла» Стефана Фрея пресс-служба клуба.

What a debut. What a moment.



Eight-year-old Bheem Goyal starts in goal and makes an opening save!



SEA 0 | BVB 0 #SEAvBVB pic.twitter.com/DeZnMG2lSK — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) 18 июля 2019 г.

В составе немецкого клуба забили полузащитник Мариус Вольф, 25-летний нападающий Пако Алькасер и полузащитник Джейдон Санчо. У американцев отличился защитник Джонатан Кэмпбелл.

Полузащитник и бывший капитан футбольного клуба «Рома» Даниэле Де Росси переходит в аргентинский «Бока Хуниорс», писал News.ru.